لحود يبارك للأسد "الانتصار المؤزر على الإرهاب"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

بارك الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود للرئيس السوري بشار الأسد "الانتصار المؤزر على الإرهاب في شمال سوريا، الذي يحققه الجيش السوري بقيادته، وقدم تعازيه بالشهداء الأبرار".

وأعرب لحود، في بيان، عن تقديره الكبير "لرجال الجيش السوري الذين يسطرون ملاحم البطولة والفداء ليس دفاعا عن وطنهم سوريا فقط، وإنما عن كل المواطنين في الأقطار العربية، لا بل عن كل الأحرار في العالم الرافضين للهيمنة الأحادية على مقدرات القرار الدولي في المعركة الفاصلة ضد العدوان التركي على الجمهورية العربية السورية".

وأشار لحود إلى أن "أبناء جيش سوريا لن يسمحوا للغزو التركي ومن يديره أن يحقق أهدافه، وستخرج سوريا منتصرة وتبقى المثل والمثال في التقدم والازدهار والكرامة الوطنية".

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المصدر: وكالات