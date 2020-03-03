شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سنعلن إحلال السيادة على "غور" الأردن قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريبا.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف نتنياهو خلال خطاب له من مقر حزب الليكود، بعد استطلاعات رأي رجحت فوزه حزبه بالانتخابات الإسرائيلية، "سنجد حلا أيضا للتهديد الإيراني ضد دولة إسرائيل وهذه بعض من وعودنا وسوف أعمل على تنفيذها".

وتابع نتنياهو:""حظينا بفرحة كبيرة هذه الليلة.. إنه انتصار عظيم.. لقد ارتفع تمثيل حزب الليكود في الكنيست هذه المرة بشكل لافت".

وبحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، اعتبر نتنياهو فوزه في الانتخابات اليوم، أفضل عقد في تاريخ دولة إسرائيل في الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية والنقل والسياحة والطاقة وجميع المجالات دون استثناء.

ونوه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بأنه سيبدأ في تشكيل حكومة قومية وقوية في إسرائيل وسيحرص على أن يكون رئيسا لكل الإسرائيلين".

وأوضح نتنياهو، "أقمنا علاقات مع دول العالم لم تكن معهم من قبل، ومن بينهم زعماء دول عربية وإسلامية كثر لا أستطيع الإفصاح عنها كثيرا".

كانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت يوم الاثنين، أن نسبة التصويت في الانتخابات العامة 2020 بلغت 71 بالمئة، وهي أعلى بـ1.2 بالمئة من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حيث بلغت 69.8 بالمئة.

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هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست مساء الاثنين وبدء فرز الأصوات.

وأظهرت استطلاعات أولية للانتخابات الإسرائيلية، يوم الاثنين، تقدم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو، على خصمه بيني غانتس.

وبحسب موقع "تايمز أو إسرائيل"، بينت الاستطلاعات الأولية أن حزب الليكود قد يحصل على ما بين 37 مقعدا إلى 36 مقعدا في الكنيست، مقابل 33 إلى 32 لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق غانتس.

وفقا للاستطلاعات ذاتها، ستحصل الكتلة اليمينية على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة مع 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

وتوقعت الاستطلاعات حصول حزب غانتس "كحول لفان" (أزرق أبيض) مع حلفائه من أحزاب اليسار والوسط الصهيوني على ما بين 52 إلى 54 مقعدا.

كما سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني العلماني على ستة إلى ثمانية مقاعد.

وستحصل "القائمة الموحدة" للأحزاب العربية الإسرائيلية على 14 إلى 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب.