شكرا لقرائتكم خبر عن مالك جمال مستوردة إلى ليبيا ينفي سرقة بعضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مالك قطيع من ثلاثة آلاف جمل جرى استيرادها إلى ليبيا الشهر الماضي إن الجمال وصلت إلى مدينة الزاوية سالمة وبالكامل، بعد أن ذكرت رويترز الشهر الماضي أن بعضها سُرق في الطريق.

وكانت الجمال تُساق من ميناء طرابلس على الطريق السريع غربا إلى الزاوية التي تقع على بعد 45 كيلومترا في وقت متأخر ليلا وقال مصدر من المدينة لرويترز إن بعض الجمال سُرق عند مرورها بضاحية جنزور في طرابلس.

وقال مالك الجمال في خطاب أرسله إلى السلطات المحلية في الزاوية إن الجمال وصلت بعد أن استوردها ونفى المجلس البلدي في جنزور سرقة أي جمال أثناء مرورها في الضاحية.

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وأضاف المالك في الخطاب أن الجمال استوردت من إثيوبيا وليس أستراليا كما ذكر التاجر لرويترز في القصة الأصلية.

وسيقت الجمال على الطريق بدلا من أن تنقل في شاحنات بسبب القصف قرب ميناء طرابلس.

وشهدت العاصمة الليبية جولات قتال عديدة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام 2011.