شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: خروج 12 شخصا من الحجر الصحى بعد التأكد من عدم إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بالبحرين خروج 12 شخصا من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوم، وذلك بإجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس الكورونا (كوفيد 19).

وأفادت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن 12 شخصا الذى تم إخراجهم من الحجر الصحى الاحترازى هم من ضمن العائدين من إيران ومن الدول الموبوءة، 10 منهم من المواطنين البحرينيين العائدين من إيران، و2 منهم عائدين من الصين، أحدهما مواطن بحرينى والآخر صينى الجنسية، مؤكدة بأن جميع الحالات الموجودة فى مركز الحجر الصحي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبى متخصص، وذلك من خلال تقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظا على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مراكز الحجر الصحى بحسب المعايير الدولية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس فى المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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وتؤكد وزارة الصحة على أنها مستمرة فى جدولة الفحص لمعاينة جميع المواطنين والمقيمين الذين عادوا من إيران والدول الموبوءة خلال شهر فبراير الماضي، عن طريق وحدات الفحص المتنقلة، والمجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم فى مناطق سكنهم من قبل فريق طبى مختص وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.

وتجدد الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين ممن زار إيران والدول الموبوءة بضرورة التسجيل الإلكترونى عبر الرابط www.moh.gov.bh/444، أو الاتصال على الرقم 444، لجدولة موعد الفحص لهم، واتباع التعليمات التى ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع فى حال إصابتهم به.

يذكر أن وزارة الصحة تقوم بتزويد كافة المواطنين ممن تم فحصهم بالإرشادات التوعوية لضمان سلامتهم، ومنحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، ومتابعتهم من قبل فريق طبى مختص لضمان صحتهم مع التأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة فى الحجر المنزلى لمدة 14 يوم.د