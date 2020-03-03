ظريف يبحث مع نظيره العراقي مكافحة "كورونا"

طهران/ محمد كورشون/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ظريف مع الحكيم، بحسب بيان لوزراة الخارجية الإيرانية، الاثنين.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والتدابير الواجب اتخاذها لمكافحة الفيروس، وتعزيز العلاقات التجارية.
وأضاف أن الوزيرين بحثا أيضًا التطورات الأخيرة في المنطقة.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق 27 منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/ فبراير الماضي، غالبيتهم عائدون من إيران.
وتعد إيران، وفق تقارير إحدى أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا لفيروس كورونا، مما دعى دول لاسيما خليجية وعربية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر.
ووصل عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 1501، تُوفي منهم 66، وفق بيانات رسمية.
وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.
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