عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيطاليا.. قفزة في عدد الوفيات والمصابين بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

بلغ عدد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد 52 حالة، أي بزيادة 18 وفاة عن الأحد، وفق ما أعلن مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي.



وقال بوريلي أن المتوفين أشخاص مسنون أو يعانون من أمراض خطيرة أخرى.

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كما أعلن ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، إذ بلغت حصيلة المصابين 2036 مقابل 1694، مساء الأحد.

وإيطاليا هي البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا، لكنها أيضا أكثر بلد أجرى فحوصات، إذ بلغ إجمالي عددها 23,345 ألفا حتى الاثنين.

وجرى إيداع 908 من المصابين في المستشفى، أي فقط نصف الحاملين للفيروس، بينهم 166 وضعوا في العناية الفائقة (مقابل 140 الأحد).

وتبقى لومبارديا (منطقة ميلانو) الأكثر تضررا بـ1077 اصابة، تليها منطقة إميليا رومانيا بـ324 اصابة، ثم فينيتو (المحيطة بالبندقية) بـ271 إصابة.