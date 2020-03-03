- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت شركة أوبو رسميًا عن النسخة العالمية من هاتفها الذكي رينو 3 برو وهو نسخة معدلة من رينو 3 برو الداعم لشبكات الجيل الخامس لكن النسخة العالمية لا تدعم شبكات الجيل الخامس.
ويستخدم رينو 3 برو خوارزميات الذكاء الصناعي لتشغيل الوضع الداكن جدًا تلقائيًا عندما تكون الإضاءة ضعيفة جدا، بهدف التقاط صور واضحة في الظلام.
يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج تحت الشاشة، مع شاشة مقاسها 6.7 بوصة بدقة 406 بكسل.
ويعمل رينو 3 برو بمعالج ميدياتك هيليو P95، ثماني الأنوية وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجا، مع خيارين لذاكرة التخزين 128 جيجا أو 256 جيجا. وبطارية 4025 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.
يحتوي الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل والثانية عدسة تصوير تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابيكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، والرابعة بدقة 2 ميجابيكسل، وتدعم الكاميرا الخلفية ميزة التقريب الهجين بمقدار 5X، والتقريب الرقمي بمقدار 20X. © المستشعر الرئيسي للعدسة الخلفية 64 ميجا المستشعر الرئيسي للعدسة الخلفية 64 ميجا
الكاميرا الأمامية ثنائية العدسات 44 ميجا ومستشعر العمق بدقة 2 ميجا.
وسيطرح الهاتف الجديد في نسختين، الولى بذاكرة 128 جيجا بسعر نحو 7 آلاف جنيه والثانية 256 جيجا بسعر نحو 7500 جنيه.
رينو 3 برو النسخة العالمية© رينو 3 برو النسخة العالمية
رينو 3 برو النسخة العالمية
كانت هذه تفاصيل خبر أوبو تطرح النسخة العالمية من رينو 3 برو.. (صور ومواصفات وأسعار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.