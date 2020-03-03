احذر.. النصابون يضحكون عليك بسبب فيروس كورونا

حجبت شركة أمازون للتسوق الإلكتروني، أكثر من مليون منتج ومنعته من البيع على المتجر، وقالت في بيان إن بائعي هذه المنتجات زعموا كذبا أنها تشفي أو تمنع حدوث الإصابة بفيروس كورونا.
وفقا لرويترز، أزالت أمازون عشرات الآلاف من عروض المتجات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، خاصة المنتجات التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه مثل الكمامات.
وقالت أمازون في بيان إنها ملتزمة بسياسة التسعير العادل التي تمنع مثل هذه الممارسات المضرة بثقة الزبون بالمتجر، وتفرض أن تكون أسعار المنتجات على المتجر لا تزيد كثيراً عن الأسعار داخل أو خارج المتجر.
ورصدت أمازون قيام بعض البائعين برفع أسعار منتجاتهم 3 أو 4 أصعاف خاصة السلع التي زاد عليها الطلب بسبب انتشار كورونا، مثل كمامات N95 التي ارتفع سعر العلبة الواحدة من 42 دولارا إلى 128 دولارا.
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