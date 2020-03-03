شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الإسلامية بالسعودية يخصص خطبة الجمعة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع فى جميع مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الحادى عشر من شهر رجب الجارى للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية والتى منها فايروس كورونا، وتوعية الناس بالإلتزام بما يصدر من جهات الاختصاص فى المملكة من تعليمات فى هذا الشأن.

ويأتى هذ التوجيه لما لخطبة الجمعة من أهمية فى توعية المجتمع، حسبما جاء فى وكالة الأنباء السعودية "واس"

فيما شدد الرئيس الصينى شى جين بينج، على دعم البحث العلمى بشأن المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل منسق لتقديم الدعم فى الفوز بالمعركة ضد المرض.

وأدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال زيارته أكاديمية العلوم الطبية العسكرية وكلية الطب بجامعة تسينغهوا فى بكي، حسبما جاء في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"

واطلع شى خلال زيارته على التقدم الذى تحقق فى البحوث المتعلقة باللقاحات والأجسام المضادة والدواء ومعدات الاختبار السريع وتطبيقها.

ونيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، أعرب شى عن خالص امتنانه وتهانيه للأفراد العاملين فى مجال العلوم والتكنولوجيا فى الخطوط الأمامية، وقال شى إن "العلوم والتكنولوجيا أقوى سلاح فى معركة البشرية ضد الأمراض لا يمكن للبشرية هزيمة كارثة كبيرة أو مرض خطير دون التطور العلمى والابتكار التكنولوجي."

وأوضح أنه يجب اعتبار البحث بشأن كوفيد-19، مهمة رئيسية وعاجلة، داعيا إلى تسريع تقدم البحث والتغلب على الصعوبات الرئيسية فى الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها فى وقت مبكر.

وبعد ظهر أمس الاثنين، ذهب شى إلى أكاديمية العلوم الطبية العسكرية، حيث استمع إلى تقرير عن البحث العلمى بشأن كوفيد-19 لدى الأكاديمية، كما تفقّد مختبر أبحاث طب الطوارئ الخاص بحالات التفشى الكبيرة.

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وأكد شى على الدور المحورى للعلوم والتكنولوجيا فى علاج المزيد من المرضى والحد من الوفيات وهزيمة المرض فى نهاية المطاف.

وقال إنه منذ ظهور كوفيد-19، حققت جهود البحث العلمى للطوارئ لدى الأكاديمية نتائج إيجابية.

وحث شى على بذل جهود عاجلة لتطوير لقاحات وأدوية ومعدات اختبار آمنة وفعالة للمساعدة فى مكافحة الفيروس.

كما دعا إلى تطوير المزيد من التقنيات الأساسية التى لها حقوق ملكية فكرية ومنتجات قوية خاصة بعد المعركة الشرسة ضد الفيروس.

وأثناء تفقده كلية الطب فى جامعة تسينغهوا، أشار شى إلى أهمية التنسيق بين المعركة فى الخطوط الأمامية ضد الفيروس وبين البحث العلمى وإنتاج المواد.

كما دعا إلى الإسراع فى جهود تطوير معدات اختبار جديدة وأدوية الأجسام المضادة واللقاحات وخطط التشخيص والعلاج.