شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة القصيم السعودية يدشن برامج الخير بقيمة 111 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، بحضور ووكلاء إمارة المنطقة, ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم, "برامج الخير" لإدارة أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز المشتملة على برنامجي التمور و "دفء وغذاء" بقيمة إجمالية قدرها 111 مليون ريال.

واستمع خلال تدشينه مشاريع "برامج الخير" من قبل الأمين العام لإدارة أوقاف صالح الراجحي عبدالسلام بن صالح الراجحي عن تفاصيل البرامج السنوية التي تنفذها إدارة الأوقاف لتوزيع التمور الخيري والسلال الغذائية, مبيناً أن برنامج توزيع التمور الخيري يبلغ تكلفته 81 مليون ريال بكمية إجمالية تقدر بـ16 مليون كيلو من التمور توزع على المستفيدين في مختلف مناطق المملكة وفي بعض دول العالم , مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل لأكثر من 7,500,000 مليون مستفيد , مبيناً أن برنامج "دفء وغذاء" تبلغ تكلفته 30 مليون ريال بكمية إجمالية تقدر بـ85 ألف سلة غذائية يتم توزيعها في مختلف مناطق المملكة ويقدر عدد المستفيدين من البرنامج بأكثر من 500 ألف مستفيد , مشيراً إلى أن ماتسير به الأوقاف من خلال هذه الأعمال هو النهج الذي انتهجته القيادة الرشيدة لهذه البلاد ، وجهودها وتفاعلها مع حاجات ورغبات المواطنين على كافة الأصعدة ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته تدشين هذه الحملة المباركة ، منوهاً بدعم سموه لكل عمل اجتماعي تقوم به إدارة الأوقاف ، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والنماء.

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إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج الخير ، وما حققته مزرعة الشيخ صالح الراجحي ، التي فيها أكثر من 200 ألف نخلة ، وبدأت أعمالها الخيرية منذ عشرين سنة عبر التصدير للداخل والخارج ، من الجوائز العالمية في مجال النخيل وإنتاج التمور.

وثمن أمير منطقة القصيم هذه الخطوات المباركة من قبل إدارة أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي , التي تسعى من خلال "برامج الخير" إلى المساهمة في إيصال المواد الغذائية الرئيسية سنوياً للمستفيدين على مختلف مناطق المملكة ، وتذليل العديد من الصعوبات التي تقف أمام الجمعيات في تأمين المواد الغذائية للمستفيدين , مؤكداً أهمية تعزيز مثل هذه المبادرات التي تسهم في زرع مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة وكافة أنحاء الوطن .