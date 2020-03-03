شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الصينية تبرز تضامن مصر مع بكين فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تضامن الدولة المصرية، مع بكين فى مواجهة فيروس كورونا الذى تفشى من مدينة ووهان الصينية لقرابة 64 دولة.

وسلطت "شينخوا" الضوء على إضاءة مصر، مساء يوم الأحد الماضى، ثلاثة من أشهر معالمها الأثرية بألوان علم الصين، تضامنا مع الأخيرة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت الوكالة الصينية عن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قوله إنه تم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة، ومجمع معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، ومعبد فيلة فى أسوان جنوبا، بألوان علم الصين.

وأضاف وزيري،، أن هذه المقاصد الأثرية هى الأهم والأكثر شهرة فى مصر، وتم اختيارها تحديدا لإضاءتها بألوان علم الصين بحيث يكون هناك تنوع.

وأشار إلى أن قلعة صلاح الدين هى أهم أثر إسلامى فى مصر، ومجمع معابد الكرنك من أكبر المعابد المصرية على الإطلاق، بينما بنى معبد فيلة فى العصر اليونانى الروماني.

وأوضح أن إضاءة هذه المعالم الأثرية يأتى بهدف "التضامن مع الجانب الصيني"، وفى إطار "العلاقات الطيبة" بين البلدين.

وعبر عن ثقته الكبيرة جدا فى قدرة الصين على التغلب على فيروس كورونا اللعين، مشيرا إلى أن "مصر، قلبا وقالبا، مع الصين".

وردد مجموعة من المرشدين السياحيين بصوت موحد أمام القلعة، التى اكتست باللون الأحمر، قائلين "إن مصر والصين شريكان عريقان وأصدقاء أعزاء".

وأضاف مرشدى اللغة الصينية، "نحن جميعا مع الصين.. الصين ستنتصر" على فيروس كورونا.

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بدوره، أوضح الدكتور مصطفى الصغير مدير آثار الكرنك بمحافظة الأقصر أنه تم إضاءة واجهة مجمع معابد الكرنك بعلم الصين، تضامنا معها بعد انتشار فيروس كورونا، وبالتزامن مع سفر وزيرة الصحة المصرية إلى بكين لمؤازرة الشعب الصيني.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد مساء أمس اليوم إلى بكين حاملة "رسالة تضامن" مع الشعب الصينى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الصغير أن "الترابط المصرى الصينى ليس غريبا عن الكرنك، الذى يشهد أول بعثة أثرية صينية تعمل فى مصر فى معبد مونتو بالكرنك" حسبما جاء فى الوكالة الصينية " لـ شينخوا"،

وأشار إلى أن أعضاء هذه البعثة الصينية تواجدوا أثناء إضاءة واجهة مجمع معابد الكرنك.

كما نقلت الوكالة الصينية عن محافظ الأقصر مصطفى ألهم قوله فقد اعتبر قرار إضاءة أهم المواقع الأثرية فى مصر بعلم الصين "نوعا من التعاطف مع شعب الصين العظيم.. ورسالة قوية بأن مصر والمصريين لن ينسوا مواقف الصين الداعمة لهم".

وأكد ألهم أن "مصر، شعبا وحكومة، تقدر دولة الصين، لما يربط بينهما من علاقات تاريخية وتشابه فى الحضارات القديمة والعادات والتقاليد".

وأشار إلى أن "محافظة الأقصر فقدت ما يقرب من 70% من السياح منذ الإعلان عن فيرس كورونا".

وعبر عن أمله فى احتواء أزمة فيروس كورونا سريعا، مشددا على أن "الصين قادرة على ذلك".