وفاة ثالثة بـ"كورونا" في فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة ثالثة بـكورونا في فرنسا

الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

توفي شخص من إقليم "واز"، المصدر الرئيسي لانتشار فيروس كورونا الجديد في فرنسا، الإثنين، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 3.



ونقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، عدة مصادر، وفاة الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا المستجد في إقليم (واز) الموبوء في مستشفى "كوباني- نويون".

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وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أنه نقلاً عن عدة مصادر، تم الكشف عن حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا الجديد، في إقليم (واز) الموبوء، بمستشفى "كوباني- نويون".

وكانت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد لسائح صيني يبلغ من العمر 80 عاماً في 14 فبراير/شباط الماضي، أما الحالة الـ2، فكان مدرس ثانوي من مقاطعة (كريبي-أو فالوا) بإقليم (واز)، يبلغ من العمر 60 عاماً، وتوفي 26 فبراير/شباط الماضي، في مستشفى بيتييه- سلابيتيرييه بباريس.

وأصبحت فرنسا، التي شهدت 130 حالة إصابة بالمرض على الأقل منذ نهاية يناير/كانون الثاني، واحدا من المراكز الرئيسية للفيروس الجديد في أوروبا، إلى جانب إيطاليا وألمانيا.

وفي مواجهة هذا الموقف، تتزايد الإجراءات لمحاولة الحد من انتشار المرض، وأغلقت المدارس الفرنسية في المناطق التي ظهرت فيها الحالات، وتم تعليق رحلات المدارس، وإلغاء التجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص في الأماكن.