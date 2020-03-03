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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع عدد وفيات كورونا في أمريكا إلى 6
الثلاثاء 3 مارس 2020
الخليج 365
ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الإثنين، إلى 6 حالات سُجّلت كلها في ولاية واشنطن.
وسُجلت 5 من الوفيات الست في مقاطعة كينج الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية واشنطن التي تضم مدينة سياتل البالغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، في حين سُجّلت حالة الوفاة السادسة في مقاطعة سنوهوميش.
وقال جيف داتشن، مسؤول القطاع الصحي في مقاطعة كينج إن "خطر إصابتنا جميعا بالعدوى سيزداد".
وأضاف: "على الرغم من أن غالبية الحالات ستكون طفيفة أو متوسطة، إلا ان العدوى يمكن أن تسبب مرضا خطيرا وهناك احتمال قائم أن يصاب كثر بالمرض".
وكان حاكم نيويورك، آندرو كوومو، حذّر بأنه أصبح من غير الممكن تجنّب تفشي الفيروس في المدينة بعدما تم تسجيل أول إصابة مؤكدة لدى عامل في مجال الرعاية الطبية كان قد زار إيران مؤخرا.
وقال كوومو، للصحفيين: "لا شك أنه سيتم تسجيل حالات جديدة، إنها نيويورك نحن بوابة إلى العالم".
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