المرأة أقوى من الرجل.. 9 معلومات مذهلة عن الأذن البشرية

دبي - بواسطة محمد فارس © الأذن البشرية الأذن البشرية

بمناسبة اليوم العالمي للسمع غدا 3 مارس، ناشدت منظمة الصحة العالمية، سكان العالم الحفاظ على آذانهم، وحذرت من الآثار المترتبة على تضرر حاسة السمع، خاصة أننا نسمع بشكل أفضل مما نرى، وفقا لموقع دويتشه فيله.

نستعرض في هذه النقاط مجموعة من المعلومات المذهلة عن الأذن البشرية قد لا يعلمها كثير منا:

1- حاسة السمع تعالج نحو 50 انطباعا في الثانية الواحدة، أي ما يعادل ضعف ما تعالجه العين.

2- الأذن البشرية تمتلك القدرة على التمييز بين 400 ألف صوت، ومعرفة مصدرها بدقة.

3- 25 ألف خلية شعيرية داخل الأذن لا تتوقف عن العمل حتى أثناء نومك.

4- يوجد داخل الأذن عضو آخر بشكل مخفي، خلف ممر السمع، وفوق الأذن الداخلية، يتضمن 3 أقواس متداخلة ومحاطة بسائل، وهي مسئولة عن توازن الجسم.

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5- خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية يزداد عند التعرض لقوة صوت تبدأ من 65 ديسبل،.

6- السكون المطلق ليس صحيا. ويقول طبيب الأنف والأذن الألماني، بودو شيفمان: استخدم الحراس في معسكر جوانتانامو الصمت المطلق في التعذيب".

7- تتراجع قدرة الإنسان على السمع مع تقدم العمر. وسمع الرجال يتضرر مع تقدم السن قبل سمع النساء.

8- سمع الرجل في سن الـ 55، في المتوسط، يعادل قدرة السمع عند امرأة في السبعين.

9- أذنا الإنسان تستمران في النمو طوال عمره، ويكونان أكبر بشكل ملحوظ لدى كبار السن.