شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء المساجد بالحديث عن «فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ }، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الحادي عشر من شهر رجب الجاري للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية والتي منها فايروس كورونا.
وطالبهم بتوعية الناس والتأكيد على الالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة من تعليمات في هذا الشأن. ويأتي هذ التوجيه لما لخطبة الجمعة من أهمية في توعية المجتمع.
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