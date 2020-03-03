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 المغرب يعلن أول إصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المغرب يعلن أول إصابة بكورونا

الثلاثاء 3 مارس 2020

 المغرب يعلن أول إصابة بكورونا

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس، لمواطن مغربي، مقيم بإيطاليا.

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وأوضحت الوزارة أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق"، وأضافت أنه يتواجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء.

 

وأشارت إلى أنه بعد التأكد من نتائج التحاليل، سارع فريق من الخبراء  بحصر جميع المخالطين للمصاب لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.

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