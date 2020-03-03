«المرموم: فيلم في الصحراء».. مشهد يلخص تكامل الجهود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لطالما كان العمل المشترك الذي تتكامل فيه الجهود، وتتجسد فيه روح الفريق، والتعاون بين جميع مؤسسات القطاعين (العام والخاص)، واستقطاب المواهب في كل المجالات، من أهم مقومات النجاح الذي حققته دبي على مدار العقود القليلة الماضية؛ لتصل إلى ما هي عليه اليوم من تطور وازدهار، وتصبح وجهة اقتصادية وثقافية عالمية.

وإذا ما نظرنا إلى الجانب الفني والثقافي، نجد أن الإمارة تتمتع بنسيج اجتماعي فريد بثقافاته المتعددة التي يحتضنها مجتمعها، فضلاً عن الأصول الثقافية والفنية التي تمتلكها؛ ما أسهم في خلق بيئة مزدهرة، تجتذب المثقفين والفنانين والمبدعين سواء من الإمارات أو من شتى أنحاء العالم.

في أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرؤية الثقافية الجديدة لدبي التي بموجبها وضعت خريطة طريق شاملة ضمت العديد من المبادرات والمشاريع الجديدة؛ لتعزيز مكانتها وجهة عالمية للثقافة، وقبلة للمواهب والمبدعين.

وتضطلع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة، بتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع. وتمثّل أحد أبرز هذه المشاريع في تقديم منصة فاعلة؛ لدعم وتطوير قطاع الأفلام، وبالأخص الناشئة منها؛ من خلال «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي يهدف إلى تفعيل صحراء المنطقة، وتقديم سلسلة من الأفلام والأنشطة المستوحاة من البيئة الطبيعية للإمارات، وتعزيز مكانة صحراء المرموم وجهة سياحية ثقافية ومحمية طبيعية، تحتضن العديد من الثقافات، وتزخر بثروات التراث والثقافة المحلية.

ولدى إعلان الرؤية الجديدة، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جميع الهيئات الثقافية في دبي إلى العمل معاً، وتعزيز أوجه التعاون المثمر فيما بينها؛ للارتقاء بالمشهد الثقافي في دبي. وبفضل سلسلة من الشراكات المميزة بين «دبي للثقافة» ومجموعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، تضافرت الجهود؛ لإطلاق النسخة الأولى من «المرموم: فيلم في الصحراء»، الذي يقدم نموذجاً رائداً في تكامل الأدوار، ويشكل تربةً خصبة؛ للتعاون والعمل المشترك.

على المستوى الحكومي، تتعاون «دبي للثقافة» مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بصفتها شريك الاتصال في الحدث، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي التي تقدم الدعم في مجال تخصصها.

أما على مستوى القطاع الخاص، فتتعاون «دبي للثقافة» مع مجموعة من المؤسسات الرائدة في عدة قطاعات؛ تشمل: الترفيه والضيافة والأفلام المتنقلة والتعليم ومعدات التصوير، وغيرها، مثل «منتجع باب الشمس»، أحد المنتجعات الصحراوية الفاخرة في دبي، ويمثل شريك الضيافة، و«فوكس سينما» التي تقدم الدعم في جذب محبي الأفلام في المنطقة؛ لحضور هذا الحدث الفريد، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى.

وتحت سماء المرموم ببيئتها الصحراوية الخاصة، يحتضن «المرموم: فيلم في الصحراء» زواره على مدار أربعة أيام من الثلاثاء حتى ال7 من مارس/‏آذار الجاري؛ للتمتع بباقة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المستلهمة من بيئة الصحراء، وتعكس التراث الغني للمدينة، وتستلهم من عناصره، جامعة صنّاع الأفلام الصاعدين إلى جانب محبي الفنون السينمائية من شتى الأعمار والجنسيات. وعبر مجموعة من الأفلام المحلية القصيرة وأبرز الأفلام الإقليمية والعالمية المستلهمة من البيئة الصحراوية والمنتقاة بعناية بالتعاون مع «سينما عقيل» بوصفها القيم على برنامج الأفلام، و«صندوق الأفلام» الذي يقدم باقة من الأفلام القصيرة الصامتة بوصفه يعد شريكاً في الحدث، يتيح «المرموم: فيلم في الصحراء» أمام الزوار تجربة سينمائية ممتعة ضمن أجواء عائلية فريدة.

وتضم هذه المجموعة أفلاماً مثل: «ستموت في العشرين» للمخرج السوداني أمجد أبو علا؛ و«آلات حادة» الذي يوثق حياة الفنان الإماراتي حسن شريف من تأليف وإخراج نجوم الغانم، و«أسد الصحراء» لمصطفى العقاد.

ويحظى الحدث بدعم من عدد من المشاهير والشخصيات الرائدة في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والدولي؛ إذ ينظم الحدث برنامجاً ثرياً من ورش عمل هادفة، ويتم تخصيص منصات لفقرات تعليمية مصممة للهواة والناشئة يعقدها خبراء عالميون متمرسون في قطاع صناعة الأفلام؛ ليطلعوهم فيها على تجاربهم، ويناقشون معهم مواضيع متنوعة تتعلق بالقطاع. ومن أبرز المتحدثين في هذا الحدث المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي الحائزة جوائز مهمة في مجال السينما. وتطلع لبكي الجمهور في جلستها على تفاصيل مسيرتها التي قادتها نحو جوائز الأوسكار ومهرجان «كان»؛ من خلال فيلمها «كفر ناحوم». أما الممثل والكاتب والمخرج السوري حاتم علي، فيناقش مع المخرج والممثل الإماراتي د.حبيب غلوم والفنانة ميساء مغربي كيفية دعم وصقل المواهب المحلية، وأهمية تطوير المضمون السنيمائي محلياً وعالمياً.

إضافة إلى ذلك، تتيح تلك المنصات الفرصة أمام بعض أعلام المشهد السينمائي المحلي والإقليمي لتبادل خبراتهم في المجال عبر جلسات حوارية غنية.

ويضم الحدث جلسة تتناول صناعة الأفلام ومكانة دبي كوجهة سينمائية عالمية مع جمال الشريف، رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وعصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدبي للسياحة؛ وسعيد الجناحي، مدير العمليات في اللجنة. وفي جلسة أخرى يناقش معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «ستارزبلاي»، وطوني المسيح، مدير التوزيع والمحتوى في سينما «فوكس» موضوع توزيع الأفلام ودور المنصات الرقمية الحديثة في عرضها وانتشارها، وأثر ذلك في صالات العرض التقليدية. كما تُعقد جلسة أخرى حول عالم الرسوم المتحركة تجمع المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، والمخرج والمنتج السعودي أيمن جمال.

من جهة أخرى، تشارك مؤسسات رائدة في القطاع الأكاديمي وقطاع الإنتاج السينمائي من دبي في «المرموم: فيلم في الصحراء» عبر ورش عمل هادفة للأطفال واليافعين تركز على بعض جوانب صناعة الأفلام، ينظمها معهد SAE بدبي، إضافة إلى جلسات عمل للكبار حول هذا القطاع من تنظيم الجامعة الأمريكية في دبي وأفلام العرب «أراب فيلمز» و«نيكون» و«إف إكس للمكياج السينمائي».