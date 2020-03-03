«الصحة العالمية» تشكر محمد بن زايد على دعم إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جبريسيوس، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة دولة الإمارات، على الدعم المقدم من خلال توفير طائرة مكنت فريق خبراء المنظمة والإمدادات الطبية الخاصة بفيروس «كورونا» من الوصول بنجاح الاثنين إلى إيران في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال جبريسيوس خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين بمقر المنظمة في جنيف، إن الفريق سيعمل مع السلطات الصحية في إيران على مراجعة جهود الاستعداد والاستجابة المستمرة وزيارة المرافق الصحية المعنية والمختبرات والاتفاق على تدابير الرقابة ذات الأولوية، إضافة إلى تقديم التوجيه بشأن تعزيز الاستعداد للمناطق التي لم تتأثر بعد بالفيروس.

وذكرت المنظمة أن الطائرة التي أقلت أعضاء الفريق الفني احتوت على شحنة من الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية لدعم أكثر من 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران، إضافة إلى ما يكفي من مجموعات المختبرات لاختبار وتشخيص ما يقرب من 100 ألف شخص. وكانت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية قد نقلت 7.5 طن من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران الاثنين.

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وأكد ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمي بالإنابة في المكتب الإقليمي ل«الصحة العالمية» في شرق البحر المتوسط، أن المنظمة لم تكن تستطيع القيام بتلك المهمة من دون دعم دولة الإمارات. وأضاف «هذه الشراكة في منتهى الأهمية لمعالجة تلك الأزمة، ونقدّر دعم دولة الإمارات لنا في هذه المهمة».

وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة حيث تعتبر المدينة أكبر مركز لوجستي للخدمات الإنسانية ومواد الإغاثة في العالم.

من جهة أخرى أعلنت السعودية والأردن وتونس وروسيا وأيسلندا واسكتلندا وتشيكيا وإندونيسيا والدومنيكان عن أولى الاصابات لمواطنيها على أراضيها، وهي لحالات قادمة من ايران وإيطاليا ومخالطة مصابة يابانية.وفيما زاد عدد المتعافين يومياً 14 ضعف عدد المصابين في الصين لليوم الثالث عشر على التوالي، أصبحت الاصابات خارج الصين تسعة أضعاف الاصابات داخلها، وأعلن الاتحاد الأوروبي رفع درجة الخطر إلى مرتفع بعد تسجيل 4100 إصابة و60 وفاة في 18 من دولة.