روسيا تتسلم سراقب ولا تضمن سلامة الطيران التركي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحكمت، الاثنين، قوات الجيش السوري، بدعم روسي، سيطرتها مجدداً على مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي شمال غربي سوريا؛ بعد معارك عنيفة مع الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا، وفق المرصد السوري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في المدينة؛ بسبب أهميتها الأمنية، في حين أكدت دمشق، على لسان وزارة خارجيتها، عزمها التصدي «للعدوان» التركي على أراضيها.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن «القوات الحكومية تمكنت وبدعم جوي روسي من استعادة السيطرة على سراقب بشكل كامل، وتعمل حالياً على تمشيط أحيائها». وأوردت وكالة الأنباء السورية من جهتها، أنّ وحدات الجيش دخلت إلى المدينة؛ «بعد معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية، المدعومة من النظام التركي، وتعمل على تمشيط أحيائها». وأقر النقيب ناجي مصطفى، الناطق الرسمي باسم ما يُسمى ب«الجبهة الوطنية للتحرير»، التابعة لتركيا، بأن «القوات الحكومية قامت بشنّ هجوم عنيف على سراقب»، متحدثاً عن «اشتباكات عنيفة جداً داخل المدينة». وجاء تقدّم القوات الحكومية، بحسب المرصد، غداة استقدامها إلى جانب حلفائها خصوصاً «حزب الله» اللبناني، تعزيزات عسكرية إلى المدينة التي تدور في محيطها معارك عنيفة بين الجماعات الإرهابية بدعم من المدفعية التركية من جهة، والقوات الحكومية وحلفائها من جهة أخرى، بدعم من غارات تشنها روسيا. وأحصى المرصد مقتل 23 عنصراً من الفصائل الموالية لأنقرة على محاور سراقب ليلاً.

من جهة أخرى، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، انتشار الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب؛ لضمان الأمن وحركة السير على الطريقين الدوليين (M5 - M4). وأضاف في حديث للصحفيين، أمس، «نظراً لأهمية ضمان الأمن، وسلامة حركة المركبات والمدنيين على طول الطريقين (M4 وM5)، تم اعتباراً من الساعة 17:00 في الثاني من مارس/آذار 2020، نشر الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب».

Advertisements

وعلى صعيد متصل، أكدت السلطات السورية، الاثنين، عزمها التصدي بحزم ل«العدوان» التركي على أراضيها، غداة إعلان أنقرة عن عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب؛ حيث تنشر قواتها، وتقدم الدعم للفصائل المسلحة. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية، إن بلاده «تؤكد العزم والتصميم على التصدي للعدوان التركي السافر بكل الحزم، ووضع حد لكافة التدخلات التركية؛ حفاظاً على سلامة ووحدة الأراضي السورية».

وطالب المصدر «المجتمع الدولي بإدانة العدوان التركي» مشدداً على أن مصيره سيكون «الفشل المحتّم، خاصة لجهة إعادة إحياء وإنقاذ المجموعات الإرهابية المُتهالكة». وتتهم دمشق، القوات التركية بتقديم الدعم المباشر للفصائل المسلحة في إدلب، على رأسها «هيئة تحرير الشام»؛ (النصرة سابقاً) وبقيادة الهجمات ضد قواتها.

(وكالات)