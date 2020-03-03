مواجهات عنيفة خلال محاولة مستوطنين السيطرة على جبل العرمة بنابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، الاثنين، من انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى حالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال تصدي أهالي بلدة بيتا لاقتحام مستوطنين جبل العرمة جنوب نابلس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، وأصيب عشرون آخرون، بينهم المصور الصحفي محمد السايح، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونحو 50 بحالات اختناق، عقب اقتحام مجموعة من المستوطنين جبل العرمة بحماية جيش الاحتلال. وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن المواجهات تواصلت في جبل العرمة الذي يعتبر محط أطماع المستوطنين، ويحاولون السيطرة على الموقع التاريخي الموجود على قمته. يذكر أن جبل العرمة شهد إصابة 191 مواطناً يوم الجمعة المنصرم، خلال محاولة قوات الاحتلال إخلاء معتصمين فوق قمته.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من الشبان الفلسطينيين، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة سلوان، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. كما اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً في الخليل عقب احتجازه وعدد من الشبان والتحقيق معهم في ساحة مدرسة بنات بيت الروش الفوقا الثانوية في قرية بيت الروش الفوقا جنوب غرب الخليل. وفتشت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر علي سلهب التميمي، الذي قضى 18 عاماً في معتقلات الاحتلال، وأطلق سراحه قبل شهر تقريباً، وعاثت بمحتويات منزله الواقع في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل خراباً. واعتقلت فلسطينياً، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة ديراستيا غرب سلفيت، وشابين آخرين في طولكرم.

وقطع مستوطنون عدداً من أشجار الزيتون في منطقة «الوادات» في بلدة بروقين غرب سلفيت. وأفاد رئيس بلدية بروقين مروان عبد الرحمن ل«وفا»، بأن مستوطني «بروخين» المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال بروقين، اقتلعوا 20 شجرة زيتون، إضافة إلى تكسير نحو 20 شجرة أخرى. كما قطع المستوطنون عشرات أشجار الزيتون والكرمة في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.

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وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن مستوطني «بيتار عيليت» الجاثمة على أراضي المواطنين في قرى حوسان، ووادي فوكين، ونحالين، قطعوا 100 شجرة زيتون، و60 شجرة كرمة في منطقة «قديس»، تعود للمواطنين محمد عبد الكريم حمامرة، وحمزة سليم حمامرة. يذكر أن المستوطنين أقدموا على قطع 780 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بيت لحم، خلال الأسبوع المنصرم.

ونفذت جماعات «الهيكل» المزعوم، اقتحامات جماعية لساحات المسجد الأقصى بالتزامن مع افتتاح صناديق الاقتراع للكنيست، حيث وفرت شرطة الاحتلال الحراسة والحماية للمستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم. وأتت هذه الاقتحامات استجابة لدعوات جماعات «الهيكل» التي توجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنصارها ولليهود بالمشاركة في الاقتحامات الجماعية لساحات الحرم في يوم الانتخابات، على أن تتواصل الاقتحامات خلال عيد «البوريم» (المساخر) الثلاثاء والأربعاء.

وقدم الحاخامات شروحات عن «الهيكل» المزعوم، في الوقت الذي أدى العديد من المقتحمين صلوات تلمودية قبالة مصلى «باب الرحمة» ومسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من باب السلسلة. وفي المقابل، حولت شرطة الاحتلال القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الحواجز على الطرقات المؤدية لبوابات الأقصى، وفرت إجراءات وتقييدات حالت دون دخول الكثير من الفلسطينيين للمسجد. (وكالات)