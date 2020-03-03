«خورخي» تقلب شاحنة على الطريق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت العاصفة «خورخي»، التي تجتاح إيرلندا في قلب شاحنة على جانبها. وتظهر لقطات فيديو، التقطتها كاميرا لوحة القيادة لسيارة، لحظة مثيرة عندما عصفت الرياح بالشاحنة.

ولحسن الحظ لم يصب السائق بأي أذى، كما لم يقع أي حادث مروري جراء ذلك. ووفقاً للأرصاد الجوية، بلغت قوة الرياح 133 كيلومتراً في الساعة.

يشار إلى أن العاصفة «خورخي» تسببت بحدوث فوضى في جميع أنحاء إيرلندا، مع توقع رياح قوية، بالإضافة إلى هطول أمطار وثلوج.