بدعم الإمارات.. إمدادات طبية من «الصحة العالمية» إلى إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات ومعدات طبية لإيران في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية 7.5 طن من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، إلى إيران، الاثنين. وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات، والأقنعة الجراحية، والمواد ذات الصلة التي من شأنها مساعدة نحو 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران.

وتعتبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، اكبر مركز لوجستي للخدمات الإنسانية، ومواد الإغاثة في العالم.

وتتضمن الشحنة أدوات تشخيص مختبري سوف تستخدم في فحص آلاف الأشخاص وستدعم جهود السيطرة على الفيروس.

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وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، «وام»، إن دولة الإمارات تضطلع بهذه المهمة الهامة بالتعاون مع «الصحة العالمية»، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تعد من ضمن أهم مراكز الخدمات الإنسانية في العالم.

وأضاف «يتيح الموقع الجغرافي لدولة الإمارات سهولة الوصول إلى أكثر من 100 دولة تغطي ثلثي سكان العالم، ونستفيد من هذا الامتياز لدعم الأشخاص المتأثرين بالأزمات المختلفة، وهذه المهمة جزء من سياسة المساعدات الإماراتية لدعم المصابين بفيروس كورونا، لضمان السيطرة على المرض ووضع الخطط الاستراتيجية والاحترازية اللازمة بذلك».

وقال الشامسي أثناء إشرافه على تحميل شحنة الإمدادات في طائرة القوات الجوية في مطار آل مكتوم الدولي «إن دولة الإمارات تتضامن مع جميع المتأثرين حول العالم، وسوف تستمر في دعم الضحايا والمتأثرين بالأزمات والطوارئ الإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي».

من جانبه، أكد ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمي بالإنابة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط، أن المنظمة لم تكن تستطيع القيام بتلك المهمة من دون دعم دولة الإمارات. وقال «أبلغت إيران عن أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وسوف تساعدها (هذه) الإمدادات الطبية على احتواء الفيروس». وأضاف «هذه الشراكة في منتهى الأهمية لمعالجة تلك الأزمة، ونقدّر دعم دولة الإمارات لنا في هذه المهمة».(وام)