«الصحة»: فروق بين أعراض الإنفلونزا و«كـورونـا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أخطرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأطباء كافة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، أنه باستطاعتهم طلب فحص فيروس كورونا الجديد(كوفيد -19)للمرضى المترددين على المراكز الصحية والمستشفيات حسب تشخيص الطبيب المعالج.

وكثُرت التساؤلات حول الفروقات بين الإنفلونزا التقليديّة وفيروس كورونا، نتيجة تشابه الأعراض بينهما.

وأوضح الدكتور عادل السجواني، أخصائي طب أسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الفرق بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وكورونا. وقال:«تكمن الفروقات في أن الانفلونزا تستغرق ما بين ٤ إلى ٥ أيام، وتستقر الحالة، وتصاحبها آلام في العظام وزكام واحتقان الأنف وصداع، أما في كورونا فتستمر الأعراض ١٤ يوماً، والسعال يكون جافاً، وتؤدي إلى التهاب رئوي وضيق في التنفس، وهناك تشابه كبير بين الأعراض، والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والكحة والعطس.

وأكد أن الأطباء مؤهلون لتحديد الحاجة إن كان المريض بحاجة إلى فحص كورونا حسب الكشف السريري والأعراض والتاريخ المرضي والدول التي سافر إليها والمخالطة وغيرها من الأسئلة التي توضح ذلك.

Advertisements

وقال إنه ينصح جميع المصابين بالإنفلونزا الموسمية بزيارة الطبيب بمجرد ظهور الأعراض للحصول على الرعاية الطبية المتكاملة.وأضاف: ننصح بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.

وحذر الدكتور السجواني من ارتداء القناع الطبي(n95)، منوهاً إلى أنه خُصص للكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية، التي يتلقى فيها مصابو فيروس كورونا العلاج، وأكد أنه لا ينصح بارتداء القناع، بسب تأثيرات الضغط التي تؤثر في الجهاز التنفسي، ما قد يسبب للأشخاص أمراضاً تنفسية، فيما أكد أنه يمنع استخدام الأقنعة بشكل كامل على الأطفال.

وأكد ضرورة اتباع مجموعة إرشادات للوقاية من الفيروسات عامة، وهي غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض.

من جهة أخرى أصدرت هيئة الصحة بدبي، تعميماً لكافة المنشآت الصحية في القطاع الخاص بإرسال تقرير يومي حول غرف العزل الصحي في القطاع الخاص على فترتين في اليوم.

وأكد قطاع التنظيم الصحي في التعميم، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم تجاوب بعض المستشفيات بتقديم التقارير المطلوبة بشكل يومي، مطالبة الجميع بالالتزام بتقديمها وإرسالها بشكل دوري لتجنب أي مخالفات نتيجة لعدم الالتزام.