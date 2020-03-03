الشيخة فاطمة تتبرع بـ 6 ملايين درهم لدعم معرض «عطايا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية ل«هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، بستة ملايين درهم؛ لدعم أهداف معرض «عطايا» الخيري هذا العام، والذي يقام بمقر مبادلة أرينا، تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة «عطايا».

كما تبرعت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان بمليوني درهم للمعرض، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل الإمارات وخارجها، ويستمر حتى الخامس من مارس/‏آذار الجاري، ويخصص ريع معرض «عطايا» هذا العام لعلاج الأطفال الذين يعانون تشوهات خلقية؛ بسبب الخلل الوراثي أو الجيني، وما تخلفه الحروب والنزاعات من تبعات على صحة الأطفال.

وأشادت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، بالدعم القوي الذي تجده مبادرة «عطايا» من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

وقالت: إن سموها تعد من أكبر المناصرين لقضايا الأمومة والطفولة حول العالم، ولدى سموها مبادرات رائدة في هذا الصدد، توجت بتحقيق الكثير من المكتسبات الإنسانية والتنموية للأطفال الذين يواجهون تحديات إنسانية كبيرة، خاصة في مناطق النزاعات والكوارث.

وأشارت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان إلى أن معرض «عطايا» يعد إحدى مبادرات «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي الحضارية، وقالت سموها: «أهم ما ميز المبادرة وجعلها متفردة هو شموليتها ونظرتها الثاقبة وحيويتها في تناول القضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين، والتي تعطل مسيرة التنمية البشرية والإنسانية في عدد من الساحات».

وأكدت سموها أن المبادرة تستهدف تحسين حياة الإنسان، وتحقيق حلمه في العيش الكريم؛ من خلال توفير الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها، وهذا ما جسدته الدورات ال 8 السابقة لمعرض «عطايا»، والتي وفرت الدعم لعدد من المجالات الحيوية كالصحة والتعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية وقضايا الأمومة والطفولة وتأهيل البنية التحتية في عدد من الدول التي تعاني شحاً في هذه المحاور المهمة.

وأضافت سموها: «استطاعت المبادرة أن تقيم تحالفاً قوياً؛ للتصدي للتحديات الإنسانية التي تؤرق الكثير من المجتمعات البشرية؛ حيث جمعت تحت مظلتها عدداً كبيراً من المؤسسات والشركات من داخل الدولة وخارجها، وانصهرت جميعها في بوتقة واحدة عنوانها تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى جميع القطاعات».

وأشارت سموها إلى أن المبادرة جاءت كاستجابة طبيعية لواقع الحال الذي تعيشه العديد من الشعوب التي تعاني صعوبة الحياة.

وأكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان أن معرض «عطايا» يسعى في كل عام لارتياد مجالات أرحب في البذل والعطاء؛ من أجل الإنسانية، وكسب الشركاء الجدد الذين يعززون مسيرة التنمية البشرية والإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة، وهذا يتأتى فقط بفضل تجاوب المتبرعين والداعمين للمبادرة، والمتضامنين مع المستهدفين من فعالياتها.

(وام)