شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: «المتسوق السري» تقييم حقيقي للبحث عن التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عدنان عكاشة، ويمامة بدوان، وسومية سعد، وعبد الرحمن سعيد، وعماد الدين خليل

أكد وزراء وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ومسؤولون وفعاليات مجتمعية، أن تطبيق «المتسوق السري» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، تقييم حقيقي للبحث عن التحديات والتعامل معها، ويعزز مكانة الدولة في تقديم نموذج مثالي لتقييم الخدمات المقدمة للجمهور. وأشاروا إلى أن القيادة الرشيدة تعمل باستمرار على تحقيق السعادة والرفاهية، من خلال الحرص على تعزيز تنافسية الدولة في جميع المجالات، وأن بيئة الابتكار في الخدمات تعزز سعادة المتعاملين، حيث وفرت الدولة كل سبل نجاح العمل الإداري والخدمي.

مضاعفة الجهود

أكدت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أن تطبيق «المتسوق السري» يعزز مكانة الدولة في الخدمات المقدمة للجمهور، وأن مستوى الخدمات المتميزة الذي وصلت إليه دولة الإمارات يتطلب مضاعفة الجهود من جميع المسؤولين، للحفاظ على المستوى نفسه وتطويره بصورة مستمرة. وأضافت أن القيادة الرشيدة عودتنا دائماً على المتابعة المستمرة والحقيقية للوصول إلى المركز الأول في جميع المجالات، وخاصة المجالات الخدمية، حيث وفرت الدولة كل السبل لإنجاح العمل الإداري والخدمي والجماعي للوصول إلى المراكز المتقدمة.

وأشارت إلى أن تخصيص التطبيق بثماني لغات، يدل على حرص القيادة الرشيدة على إسعاد جميع المقيمين على أرض الدولة، وإشراكهم في مسيرة التحول الناجحة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

تقييم حقيقي

أكد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المتسوق السري هو تقييم حقيقي للبحث عن التحديات والتعامل معها، بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات بشكل مباشر بين أصحاب العلاقة والمستفيدين من هذه الخدمات.

وأشار إلى أن مبادرة صاحب السمو، حاكم دبي، تعتبر ثقة حقيقية من الحكومة وشفافية لا يمكن أن يقدم عليها إلا من أراد فعلاً تطوير آليات العمل بشكل دائم ويومي، والتغلب على بعض الإخفاقات، والوصول إلى الريادة في هذه الدولة المتطورة.

وأضاف: «فخورون بهذه المبادرة التي تدل على التطور الكبير الذي وصلت إليه الخدمات الحكومية، والاستماع إلى أفراد المجتمع عن قرب لحل مشاكلهم وتطوير العمل، بما يتناسب مع احتياجاتهم».

النموذج الأمثل

قالت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن سموه دائماً يستحدث المبادرات التي من خلالها يتم التقييم العادل والموضوعي للجهات الحكومية المقدمة للخدمات، مؤكدة أن دولة الإمارات دائماً سباقة إلى النموذج الأمثل في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

وأضافت أن القيادة الرشيدة تعمل دائماً وبصورة مستمرة على إسعاد الجميع، من خلال فتح قنوات جديدة للاستماع للمواطنين والمقيمين، مما يعطي المصداقية والشفافية للمساهمة في تقييم المؤسسات للارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيدة بتخصيص 8 لغات في التطبيق، من أجل إشراك الجميع في تقييم الخدمات المقدمة لهم. وأشارت إلى أن التقييم من خلال التطبيق، سيؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس بصور واقعية على مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية.

قيمة مضافة

قالت د. نضال محمد الطنيجي، العضوة في المجلس الوطني الاتحادي: إن المبادرة الجديدة، التي تقضي بإرسال أي ملاحظات للمسؤول حول جودة الخدمات الحكومية، تضيف دافعاً قوياً جديداً لمسيرة البناء والنمو لدولتنا المباركة، وتشكل قيمة مضافة لعملية التنمية الشاملة والمتكاملة في الإمارات، وتعزز رصيد شعبنا والمقيمين على أرضنا الطيبة من الرضا عن الخدمات الحكومية والمعاملة المقدمة إليهم، وهو ما يرفع بالتالي من منسوب السعادة، التي يعيشها المواطن والمقيم، واقعاً يومياً ملموساً في (وطن السعادة).

متابعة القيادة

قال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، إن «المتسوق السري» مبادرة مهمة جداً، باعتبارها إحدى سبل متابعة القيادة لواقع الخدمات المقدمة للجمهور بشكل مباشر من دون تهويل أو تهوين، الأمر الذي يسهم في تطوير الخدمات بشكل مباشر، كما أنه يحث المسؤولين على تقديم الخدمات بالشكل الذي يدفع إلى التميز وإسعاد المتعاملين.

تجربة مريحة

أكد الدكتور علي النقبي مدير جامعة أبوظبي بوليتكنك، أن تطبيق «المتسوق السري» سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة، ويضمن تجربة مريحة لجميع المستفيدين من الخدمات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، وتحقيق التميز في إنجاز معاملات الجمهور. وأضاف أن السبب في عدم وصول الجهات إلى مستوى الخدمات المطلوب، يرجع إلى أنه لا يزال البعض يعمل بالطريقة التقليدية، ولا يواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة، على الرغم من الرؤية التي تبنتها القيادة الرشيدة في الابتكار.

آليات فعالة

يقول سعيد عبدالله (موظف) إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق تطبيق «المتسوق السري» سيعمل بشكل مستمر من خلال آليات فعالة لجعل الجهات الحكومية في المركز الأول، وتعتمد على المتسوق السري ودراسات رضى المتعاملين، وتقييم مستوى جميع الجهات والمرافق والخدمات الإلكترونية والعديد من الأنظمة، وسيعكس مستوى أداء الخدمات من وجهة نظر المتسوقين السريين، من خلال الزيارات التي أُجريت لمواقع تقديم الخدمات والمكالمات الهاتفية التي تم إجراؤها للأرقام الرئيسية لهذه المؤسسات.

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تقديم قيمة مضافة

قال جمعة البدواوي، إن برنامج المتسوق السري فكرة جميلة تعزز مبدأ تقديم قيمة مضافة للمتعاملين، وتدعم فئة الدائرة الحكومية المتميزة وفئة خدمة المتعاملين، وتهدف إلى الارتقاء بأداء خدمة المتعاملين في الجهات المختلفة الحكومية، وتستخدم تقارير المتسوق السري في إعداد خطط تحسينية، وتستعمل النتائج في تقييم فئة الدائرة المتميزة في خدمة المتعاملين وبث روح التنافسية و الابتكار والإبداع.

سرعة التواصل

أوضح عبدالله البلوشي أن التطبيق سيكون له دور أساسي في دفع عجلة نمو وتحسين خدمة العملاء، من خلال قياس جودة خدمتهم داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العملاء، وهو ما يؤكد حرص صاحب السمو حاكم دبي، على الشفافية في التعامل والسرعة في التواصل، من دون وجود أي حواجز أو معوقات أو أبواب مغلقة. وتابع أن القيادة الرشيدة كانت ولا تزال سباقة إلى إطلاق المبادرات التحفيزية للجمهور، من خلال عدة قنوات ولغات.

استثمار النتائج

قال راشد المنصوري، إن استثمار نتائج المتسوق السري في تحسين أداء الجهات الحكومية، يسهم في ترسيخ وبناء ثقافة تتمحور حول خدمة المتعاملين باعتبارها أولوية لدى الحكومة، حيث تثبت دولة الإمارات للعالم أجمع فاعلية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات، لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071. وأضاف أن تطبيق «المتسوق السري» سيجعل تطلعات الجمهور وطموحاته قابلة للتنفيذ، بعد دراستها من قبل الجهات المعنية.

شفافية التعامل

أوضح هزاع آل سودين أن إطلاق تطبيق المتسوق السري، يعد تأكيداً من صاحب السمو حاكم دبي، لمتابعة كل كبيرة وصغيرة في الشفافية في التعامل، وعدم السماح للمقصرين بالبقاء في مناصبهم، حرصاً من سموه على سلاسة العمل وجودته، للحفاظ على المركز الأول في كل مناحي الحياة.

وقال إن توفير التطبيق بثماني لغات، يعني أن الجمهور من كل الجنسيات مطالب بأن يكون له دور في تحسين الخدمات.

جودة الحياة

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن إطلاق التطبيق، يعكس حرص القيادة الرشيدة على المضي قدما في تطوير آليات العمل الحكومي، لتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش على أرض الدولة، وتأكيد حق جميع أفراد المجتمع في الحصول على أفضل الخدمات، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال: إن حكومتنا الرشيدة دأبت على إصدار القرارات والتوجيهات، التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم، وتجسد الصورة الحقيقية لمساعي الدولة في تعزيز مكانتها الريادية بين دول العالم، عبر إتاحة الفرصة أمام جمهور المتعاملين لتقييم مستويات الخدمة المقدمة لهم، في المؤسسات الحكومية الاتحادية، ما يسهم في شحذ همم القائمين على تلك المؤسسات وجميع العاملين فيها لتقديم الأفضل، ويعزز مستويات السعادة لدى المتعاملين، ويلبي تطلعاتهم في الحصول على الخدمة المتميزة والراقية، التي تنسجم مع رؤى وخطط الدولة، الحالية والمستقبلية.

تنافسية وطنية

ألقى منذر بن شكر الزعابي، المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة، الضوء على أهمية أن الحكومة ستواصل فتح قنوات جديدة للاستماع للجمهور بشكل دائم، وأي ملاحظات يرسلها المستخدمون ستدخل ضمن تقييم مسؤولي تلك المراكز، وتكون ضمن تقارير الأداء المرفوعة لمجلس الوزراء، الأمر الذي يضع المسؤولين وقيادات الصف الأول تحت التقييم المباشر من قبل الحكومة، ويضعهم أمام مسؤولياتهم، ما يخلق «تنافسية وطنية» في خدمة الوطن وأبنائه.

نموذج تنموي

بين المهندس أحمد الحمادي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المبادرة التنموية التحفيزية الجديدة تعكس عزيمة لا تنضب على تطوير الدولة والارتقاء بالوطن، والسعي المتواصل إلى المراكز الأولى والريادة عالمياً، مشيراً إلى أن الإمارات، بقيادتها الحكيمة وشعبها الطيب الأصيل، بجانب المقيمين فيها، تحمل طموحات لا سقف لها، وتقدم للعالم نموذجاً تنموياً عربياً فريداً في التاريخ الحديث.

مشروع حضاري

رأى أحمد محمد الشحي، المدير العام لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، أن المشروع الحضاري التنموي الجديد، يقدم صورة مشرقة ل «الحكمة المتجددة» لقيادة دولة الإمارات، بما يهدف إليه من إتاحة الفرصة لتقييم الخدمات الحكومية كافة، المقدمة للجمهور، بثماني لغات، وتقييم مقدمي الخدمة ومراكز تقديمها، وهو يعكس السعي الدؤوب للقيادة الحكيمة لخدمة الوطن والمواطن، وتقديم أرقى الخدمات للجميع، والارتقاء بالدولة لتكون في مصاف دول العالم الأكثر تقدماً ورقياً وازدهاراً.