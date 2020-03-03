عقبات وإشكاليات تواجه البحث المسرحي الأكاديمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

«كيف أثر التطور التكنولوجي في حركة البحث المسرحي الأكاديمي؟»، تساؤل تفرعت عنه العديد من القضايا والأوراق البحثية التي تصدرت برنامج الندوة الثانية من الملتقى الفكري المصاحب لأيام الشارقة المسرحية في دورتها ال30، بمشاركة مجموعة من الأساتذة والباحثين العرب، وقد أدار الندوة الباحث والفنان المسرحي المغربي مسعود بوحسين.

استهلّ الندوة د. إبراهيم نوال، الباحث وأستاذ النقد المسرحي الجزائري، بالشكر والثناء على القائمين على إنجاح هذه التظاهرة المسرحية التي تعد الأهم في الوطن العربي، وقد أثار في معرض مداخلته تحت عنوان: «المسرح العربي والبحث الأكاديمي: الواقع والآفاق» نقطة في غاية الأهمية، وهي عدم وجود أقسام مختصة بشكل كامل في الدراسات المسرحية البحثية، في حين أن مثل هذه الأقسام والكليات تزخر بها الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا وروسيا التي بدأ البحث العلمي فيها في عشرينات القرن المنصرم بشكل أكاديمي منضبط، وقد قدم في نهاية ورقته العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في إثراء العملية البحثية في المسرح؛ ومنها: توفير كل الوسائل المادية والتكنولوجية أمام الباحثين؛ وتشجعيهم وتسهيل الطرق أمامهم؛ ورفع مستوى التكوين في هذا التخصص البحثي؛ وإدخال المواد التطبيقية الفنية في برامج وأقسام الكليات المتخصصة بالمسرح؛ وإنشاء صندوق دعم لكل الأبحاث المسرحية من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة؛ وإصدار المجلات المحكّمة المختصة بالدراسات البحثية المسرحية.

مراحل تطورية

Advertisements

«المتعة والمشقة في البحث العلمي صنوان» على هذه العبارة استند د.مدحت كاشف، ممثل ومخرج مسرحي مصري، بمداخلته التي حاول أن يستعرض خلالها مراحل التطور التاريخي للبحث العلمي المسرحي، بداية من أرسطو الذي استطاع أن يضع أسساً علمية للفن المسرحي، مروراً بالتغيرات التي طرأت على الفن المسرحي في عصر النهضة على يد مجموعة من المبدعين والمنظرين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إحداث نهضة في العرض المسرحي، مروراً بالإرهاصات النظرية التي تبلورت في القرن الثامن عشر، والنظريات التي بدأت تنادي بمسرح جديد مع بزوغ القرن التاسع عشر، متوقفاً عند تلك الأفكار التي تطالب بإعادة تعريف الفن المسرحي والتي امتد أثرها إلى القرن العشرين، مؤكداً أن النهضة العلمية التي طرأت على المسرح في مختلف العصور جاءت على أيدي الهواة وليس المحترفين، وعن تدرج تطور تجربة المسرح العربي، قال: «عندما تم تأسيس معاهد المسرح في العالم العربي كان من البدهي أن تستند هذه المعاهد إلى النظريات التي وضعها من سبقوهم، وتحاول تطبيقها، وبحكم التطور الطبيعي سارت هذه النظريات على نفس المنهج الذي اتبعه المسرح العالمي».

تأثر

واختتم د. هشام بن عيسى، مدير المعهد العالي للفنون المسرحية بتونس، فعاليات الندوة بمداخلته التي ركز خلالها على الإضاءة على التجربة الأكاديمية التونسية، وأشار إلى تأثر المنهج البحثي التونسي بالدراسات الفرنسية بداية من المسميات، ومن ثم توقف عند استعراض وظيفة المعهد، القائمة على تخريج أساتذة في المسرح، والارتقاء بالمبدعين والممثلين؛ لدفع درجات المعرفة لديهم ليصبح المبدع باحثاً عارفاً بأدق التفاصيل، كما استعرض في مداخلته تجربة المعرض التي مرت بمراحل إلى أن أصبح يمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه منذ عام 2002 -2003، وأشار إلى ماهية البحث العلمي، كما توقف عند معوقاته، مع استعراض العديد من التجارب الواقعية، وأشار إلى بعض الدراسات التي صدرت عن المعهد محاطة بالظروف التي أثرت فيها، وقال: «يسعى البحث العلمي إلى فهم العالم والمجتمع، أما في مجال المسرح فهو يبحث في الفروق وطرق إحداث الفروق، فهو هنا مسار ديناميكي يعتمد على التقصي والاستكشاف؛ بغية إيجاد مساحات إبداعية جديدة»، وتطرق أخيراً إلى بعض الصعوبات التي تواجه تطور الدراسات المسرحية والتقدم العلمي، ومنها صعوبة تصنيف البحوث العلمية المسرحية؛ وذلك بسبب تداخلها، كما أشار إلى الإشكاليات التي تتعلق بالبيئة التخصصية، ووقف على العوامل التي تحفز تطوير ونمو هذا المجال من جوانب عدة.

قطيعة

جاءت مداخلة د.مازن عدوان من سوريا، تحت عنوان: «الأكاديمية العربية والمسرح، القطيعة كطريقة للوصول إلى اليوتوبيا»، وأشار في مطلع حديثه إلى أن التنظير بالنسبة للباحثين كان يتركز على البحث عن الشكل الأصيل للمسرح، وتناول المسرح كأدب؛ لأن المسرحيين العرب تعرفوا إليه من خلال الترجمات، وتطرق إلى المأزق الذي وقعت فيه الأكاديمية المسرحية والمتمثل في تحديد تبعيتها إن كانت تعود إلى الجامعة أم إلى معاهد المسرح المستقلة عن محيط الجامعات، وأوضح: إن هذا التساؤل كان يحمل صبغة خاصة في القرن الماضي، فالمعسكر الاشتراكي كان يفصل الدراسات المسرحية، وفروع التمثيل عن الجامعة، بينما في أوروبا الغربية وأمريكا كانت الدراسات المسرحية تعد جزءاً من الجامعة حالها كحال علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم.