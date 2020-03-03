عددان جديدان من «الوسطى» و«الشرقية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عدد جديد من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، وتضمنت «الوسطى» إضاءات ووقفات مميزة، من بينها في باب «درب القمة» حوار مع العميد المتقاعد الدكتور خليفة بن دلموك، وفي باب «تحت الضوء» ركزت المجلة على برنامج «كتاتيب»، وفي باب «على الرحب» استطلاع مصور عن الحديقة الإسلامية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، أما في «اشتغال» فقد سلط العدد الضوء على الحرف التي تصنع من خلالها نساء المنطقة «الكامي والبثيت»، وفي باب «ملامح أصيلة» استعرضت المجلة تجربة شاعرة الوسطى مريم الطنيجي، وفي باب «ميدان» تناول العدد نادي المدام الثقافي الرياضي، وفي باب «على الدرب» حوار مع طفل متعدد المواهب هو محمد سلطان الكتبي. أما في باب «سيرة» فقد ركز العدد على السيرة الحاتمية لابن فلاق.

أما مجلة «الشرقية» فضمت باب «درب القمة»، واشتمل على حوار مع موزة النقبي، ونشاطاتها الثقافية والمجتمعية، وفي «تحت الضوء» سلط العدد الضوء على جمعية دبا الحصن لصيادي الأسماك، ودورها في دعم الصيادين وتلبية حاجياتهم ومهماتهم وتحسين ظروف عملهم وتسهيلها، وفي باب «ملامح أصيلة» احتوى العدد على حديث استعاد الذكريات الأصيلة مع والي منطقة طريف، وضم العدد استطلاعاً مصوراً.

وتناول باب «على الرحب» محمية الحفية، كوجهة سياحية وبيئية في المنطقة الشرقية، وفي «اشتغال» اهتم العدد بمهنة «البزار» الإماراتي وحرفة صناعة البهارات، واستعرض باب «ميدان» تجربة اللاعب سيف المحرزي، أما في باب «على الدرب» فتطرق العدد إلى «نورا برايل» بوصفه مشروعاً رائداً لطالبات موهوبات من بنات المنطقة الشرقية من الشارقة.