البواردي يبحث التعاون مع وزير الدفاع بجمهورية غانا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمقر الوزارة في أبوظبي، الاثنين، وبحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، دومينيك نيتيول، وزير الدفاع بجمهورية غانا.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا في المجالات المختلفة، وسبل وآليات دعمها وتنميتها ودفعها إلى الأمام، خاصة الدفاعية والعسكرية.

كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع، وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع الغاني.

كما تلقى محمد البواردي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من تارو كونو وزير الدفاع الياباني جرى خلاله بحث علاقات التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات واليابان، وسبل تعزيزها.

كما استعرض الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

(وام)