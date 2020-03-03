«أطفال الشارقة» تنمي مهارات «المنقذ الصغير»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، دورة تدريبية في الإنقاذ والإسعافات الأولية للغريق بعنوان «المنقذ الصغير»، نهاية الشهر الماضي، بمركز الطفل في الذيد، استهدفت 15 طفلاً موهوباً في المسار الرياضي بمجال السباحة من مراكز المنطقة الوسطى.
تضمنت الدورة تعريف الأطفال على مفهوم الإسعافات الأولية ومعداتها، وأنواع الغرق وآلية الإنقاذ، إضافة إلى مهارات التعامل في حالات الغرق، وأرقام التواصل مع الجهات المختصة كالإسعاف، والشرطة في حالات الطوارئ. وتدرب الأطفال في الجانب العملي على حالات الغرق وعملية الإنقاذ، وأهم المهارات الضرورية لإخراج الغريق من الحوض، والإجراءات اللازمة قبل الإنقاذ للحفاظ على سلامته وإيصاله إلى المكان الآمن لإجراء الإسعافات الأولية له وكيفية إجراء التنفس الصناعي للغريق، وعملية الإنعاش وإخراج الماء من معدته.
وهدفت الدورة إلى إعداد الأطفال المتميزين في السباحة ليكونوا نواة للمنقذين ولمساعدة أقرانهم عند الطوارئ، بالإضافة إلى نشر ثقافة الإنقاذ والإسعافات الأولية للغريق بين الأطفال في مختلف المراكز.
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