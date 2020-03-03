شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري عالمي لدراسة استراتيجية القطاع الصحي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
ترأس سعيد محمد الطاير، المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، الاجتماع الأول لمشروع دراسة استراتيجية القطاع الصحي في دبي، بحضور حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، ومسؤولي الهيئة، حيث تم تعيين الاستشاري العالمي«ماكنزي آند كومباني» للبدء بدراسة استراتيجية القطاع الصحي في دبي للخمسين عاماً المقبلة.
وقال سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة 4 يناير 2020، نعمل من خلال مجلس دبي على رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة لإمارة دبي، حيث نساهم في جعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية، وضمان بيئة صحية آمنة للمواطنين، والمقيمين، والزائرين، في دبي، من خلال تبني نماذج الرعاية الصحية المبتكرة والمتكاملة وتقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية».
وأضاف: «نعمل جاهدين وفق وثيقة 4 يناير 2020 لضمان تنافسية دبي عالمياً وتعزيز ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة، حيث تشتمل الدراسة التي سيقوم بها الاستشاري على الإجراءات المبتكرة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي، ونظام تقديم الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية».
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