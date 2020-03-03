90 طالباً من «أمريكية الشارقة» يرممون بيتاً للأيتام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أسهم أكثر من 90 طالباً وطالبة في الجامعة الأمريكية بالشارقة في تغيير حياة أسرة مكونة من أم وثلاثة أيتام في الشارقة من خلال ترميم منزلها وصيانته وتأثيثه خلال فترة أسبوع؛ حيث أصبح البناء الموجود والمكون من غرفتين، يضم حماماً ومطبخاً صغيراً ومكاناً للنوم وغرفة للمعيشة، كما تم تزويد المنزل بأدوات ومستلزمات كهربائية بلغت قيمتها 7000 درهم وتأثيثه بأثاث جديد.

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة «يد بيد» الاجتماعية لقسم الخدمة المجتمعية في الجامعة الأمريكية في الشارقة والتي بدأت منذ عام 2009، وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة بشكل فاعل في المجتمع من خلال العمل التطوعي لطلبة الجامعة، وقد تم تنفيذ مشروع مبادرة يد بيد هذا العام بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

وقام 90 طالباً وطالبة من جميع التخصصات ومختلف المراحل الجامعية خلال أسبوع وبالتناوب بإجراء جميع أعمال الصيانة للمنزل، وثم تأثيثه.

وقالت سلمى، وقد بدت عليها علامات التأثر ببيتها الجديد: «لا أدري ما أقول إلا أن كل شيء تغير. تغيرت نفسيتي تماماً وصارت أفضل. الطلبة لم يقصروا في عملهم».

كما قام طلبة الجامعة من خلال المبادرة بتقديم الهدايا والدراجات الهوائية والمواد الغذائية لعائلة سلمى وأبنائها وأبناء إخوة زوجها الذين يعيشون معاً في نفس المنطقة.