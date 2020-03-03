الشعفار يتفقد سير العمل في شرطة الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

زار الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، صباح أمس الاثنين، القيادة العامة لشرطة الفجيرة؛ حيث كان في استقباله اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام، والمديرين العامين، وعدد من مديري الإدارات بشرطة الفجيرة.

بدأت الزيارة بتفقد مركز خدمات المرور والترخيص؛ حيث اطلع وكيل الوزارة على آلية العمل ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعرف إلى التطبيقات الذكية المستخدمة في المركز المتعلقة بتسهيل إجراء المعاملات، ثم زار وحدة التحول الذكي اطلع خلالها على الخدمات الإلكترونية والذكية وأنواعها وأعداد المستفيدين منها، وجهود شرطة الفجيرة في تحويل خدماتها إلى ذكية، وسعيها إلى إنجاز معاملاتها عبر نظام الهوية الرقمية، ما يوفر الوقت والجهد على الجمهور.

واطلع على الفكرة الابتكارية لشرطة الفجيرة المتمثلة في سيارة مكافحة الشغب.

ثم عقد الفريق الشعفار، اجتماعاً مع القائد العام وقيادات شرطة الفجيرة؛ حيث ناقشوا عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي والارتقاء به، واستعرض الاجتماع مؤشرات الأجندة الوطنية وأداء الاستراتيجية لشرطة الفجيرة واستطلاعات الرأي لعام 2019 حول رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة ورضاهم عن خدمات الأمن.