شكرا لقرائتكم خبر عن طنجة المغربية تستضيف منتدى "كونيكت 2021" للربط الجوى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة طنجة الدورة الثامنة عشرة لمنتدى (كونيكت) للربط الجوي العالمي وذلك خلال العام 2021.

وأبرز المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني المغربي للسياحة، في بيان مشترك اليوم الإثنين، أن منتدى (كونيكت) يعتبر لقاء سنويا مخصصا لتطوير الربط الجوي في اتجاه أوروبا، موضحا أن الأمر يتعلق بحدث بارز بالنسبة للمطارات وشركات الطيران في مجال صناعة النقل الجوي ومهنيي القطاع السياحي.

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ويستضيف هذا المعرض الدولي على مدى ثلاثة أيام أكثر من 600 مشارك من مختلف الدول، حيث يوفر فرصة للنقاش وعقد اللقاءات بين شركات الطيران والمطارات وصناع القرار في صناعة السياحة، مع إعطاء الأولوية للقاءات المنفردة، كما يقدم برنامجا للمؤتمرات والموائد المستديرة حول الأحداث الجارية والقضايا الرئيسية للطيران.

كما يتيح المعرض كذلك لشركات الطيران الفرصة لاكتشاف المؤهلات التي تتوفر عليها وجهة طنجة وبنياتها التحتية، خصوصا مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، من أجل اقناعها بخلق خطوط جوية جديدة أو تطوير الخطوط الجوية الحالية واستدامتها وتعزيز الربط الجوي بدول أوربا، وهي الأهداف التي تفسر المشاركة الفاعلة لأكبر عدد من المطارات وشركات النقل الجوي.