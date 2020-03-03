عريقات معلقا على تقدم اليمين الإسرائيلي.. "لقد فاز الاستيطان والفصل العنصري"

رام الله/أيسر العيس/الخليج 365-قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الإثنين، إن تقدم اليمين الإسرائيلي في الانتخابات، بمثابة "فوز للاستيطان والضم ونظام الفصل العنصري".

جاء ذلك في تغريدة له عبر تويتر، تعليقا على تقدم كتلة اليمين الإسرائيلي، بزعامة رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، في الانتخابات التي جرت الإثنين.

وقال عريقات "لقد فاز الاستيطان والضم والأبرتهايد (نظام الفصل العنصري)، نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لإسرائيل التقدم والازدهار، فاختار ان يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف ..".

وتابع "وبذلك يفرض (نتنياهو) أن تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف".

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وختم عريقات تغريدته "الخطوة القادمة (هي) الضم.. الجانب الخاطئ للتاريخ"، في إشارة إلى إعلان نتنياهو سابقا، نيته ضم مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية.

وأظهرت نتائج عينات انتخابية تلفزيونية، تقدم كتلة اليمين الإسرائيلية، بزعامة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أحزاب الوسط واليسار، في الانتخابات التي جرت اليوم الإثنين.

وقالت عدة نتائج عدة عينات، غير رسمية، أجرتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، إن كتلة اليمين حصلت على 60 مقعدا من أصل 120 (إجمالي عدد مقاعد الكنيست)، مقابل 54 مقعدا لكتلة "الوسط واليسار" والقائمة المشتركة (العربية).

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