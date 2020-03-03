بوريسوف: لا أحد يشاهد حقيقة أزمة اللاجئين التي تنتظرنا على الباب

أنقرة/ الخليج 365
قال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، إن لا أحد يشاهد حقيقة الأزمة الانسانية التي تنتظر على الباب، المتعلقة باللاجئين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما الإثنين، في العاصمة أنقرة.
وتطرق بوريسوف إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين بشكل مكثف نحو أوروبا، عقب قرار تركيا الأخير عدم عرقلة تدفقهم، نظرا لعدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين.
وأكد على أن الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال الحكمة والجهود الدبلوماسية.
وأضاف: "يتعين تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، لا أستطيع فهم لماذا لم يتم تقديم المورد المالي الذي تم التعهد به لتركيا، فتقاسم الأعباء من المبادئ الرئيسية للاتحاد الأوروبي".
وأردف: "سنعمل كثيرا من أجل حماية النساء والأطفال الذين ينتظرون على الحدود".
وتابع: "قبل كل شيء أثق بعلاقات حسن الجوار بيننا، وأعتقد أنه خلال الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة، سنجد حلا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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