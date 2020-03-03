مجلس الأمن يدعو الدول الإفريقية لدعم جهود غوتيريش في ليبيا

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الصيني تشانغ جيون، الإثنين، الدول الإفريقية، وخاصة المجاورة لليبيا، إلى الالتزام بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإحلال السلام في البلد العربي.

جاءت هذه الدعوة بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أنه طلب من غويتريش إعفاءه من منصبه لظروف صحية.

وبمناسبة تولي بكين رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، قال السفير الصيني، خلال مؤتمر صحفي: "وصلنا منذ ساعات نبأ استقالة السيد سلامة، وكنا مخططين للاستماع إلى إفادة منه، خلال هذا الشهر، بشأن التطورات في ليبيا".

وتعاني ليبيا من صراع مسلح، حيث تنازع قوات يقودها اللواء متقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

Advertisements

وتابع جيون: "على أية حال سنراقب الوضع في ليبيا عن قرب، ونأمل من الدول المجاورة وبلدان الاتحاد الإفريقي دعم جهود الأمين العام لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وأردف: "اعتمدنا الشهر الماضي قرارًا خاصًا بليبيا، وهذا التزام لن يتغير من جانب مجلس الأمن".

وتبنى مجلس الأمن، في 12 فبراير/ شباط الماضي، قرارًا برقم 2510 يدعو كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بوقف لإطلاق النار قائم في ليبيا منذ 12 من الشهر السابق، بمبادرة تركية روسية.

لكن قوات حفتر ترفض الالتزام بالقرار الدولي، وتواصل هجومها على العاصمة طرابلس (غرب)، ضمن عملية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على المدينة، مقر الحكومة الليبية.

وردًا على سؤال بشأن إن كانت ليبيا بحاجة إلى مبعوث مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وليس مبعوثًا أمميًا فحسب مثل سلامة، قال رئيس مجلس الأمن: "سنساند اختيارات الأمين العام في هذا الصدد، والمجلس ملتزم بدعم جهود الأمم المتحدة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.