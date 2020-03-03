استشهاد جندي تركي في قصف مدفعي لنظام الأسد بإدلب

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، استشهاد جندي وإصابة آخر، في هجوم لنظام بشار الأسد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "القصف المدفعي لقوات النظام السوري الذي استهدف أفراد الجيش التركي، الموجودة بإدلب لمنع الاشتباكات، أسفرت عن استشهاد جندي وإصابة آخر".
وأضاف البيان، أن الجيش التركي رد فورا وبشكل كثيف على أهداف قوات النظام بالمنطقة، ودمرها بالكامل.
وأردف: "نتابع التطورات ونتخذ التدابير اللازمة. ندعو بالرحمة لشهيدنا، وبالصبر لعائلته".
وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.
والإثنين، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تحييد 2557 عنصرا للنظام السوري في إطار عملية "درع الربيع"، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي، و16 مضاد طيران، و77 عربة مدرعة، و9 مستودعات ذخيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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