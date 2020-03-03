مقتل 9 مدنيين سوريين في غارات روسية على "الفوعة"

إدلب/ إمره أيتكين/ أناضول

قتل 9 مدنيين، الاثنين، في غارات شنتها طائرات حربية روسية على بلدة الفوعة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني، أن مقاتلات روسية شنت غارات استهدفت فيها بلدة الفوعة في إدلب، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين في حصيلة أولية وإصابة عدد كبير.

وفي تموز/ يوليو 2018، رعت روسيا اتفاقًا يقضي بخروج مدنيين ومسلحين معارضين للنظام من جنوب دمشق إلى إدلب، مقابل نقل موالين للنظام من كفريا والفوعة.

وتحتضن البلدتان مدنيين مهجرين من بلدتي مضايا والزبداني بريف دمشق ومخيم اليرموك في العاصمة.

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