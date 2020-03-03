أول إصابة بـ"كورونا" في المغرب

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، مساء الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب (حكومي)، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية".

وسجلت إيطاليا، حتى صباح الإثنين، 52 حالة وفاة و1835 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة المغربية أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة، ولا تدعو للقلق"، وهو "يوجد تحت الرعاية الصحية في وحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء (شمال)، حيث سيتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة".

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وتابعت أن فريقًا من الخبراء سارع بالقيام بالتحريات المعتمدة لحصر لائحة بجميع المخالطين للمصاب، بهدف مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.

ووفق إحصاء للأناضول، بلغ عدد وفيات "كورونا" في العالم، حتى صباح الإثنين، 3 آلاف و44 حالة، وما يزيد عن 89 ألف مصاب.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.