قوات حفتر تستهدف مطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد

وليد عبد الله / الخليج 365

استهدفت قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، بصواريخ غراد أثناء استعداد إحدى الطائرات المدنية للإقلاع، وفق إعلام محلي.

ونقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عن مصدر لم تسمه، أن مطار معيتيقة الدولي تعرض للقصف بصواريخ غراد والتي سقطت في ساحة المطار.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاستهداف كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية بإصابة طائرة الخطوط الإفريقية (حكومية) ما تسبب في حالة هلع أصابت الموظفين والمسافرين، دون تفاصيل.

Advertisements

كانت البعثة الأممية في ليبيا قد أدانت بشدة، الخميس، استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وآخرها قصف مليشيات حفتر، المتكرر خلال اليومين الماضيين لمطار معيتيقة ومناطق بطرابلس.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.