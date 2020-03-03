حماس: وفد برئاسة هنية يزور جنوب إفريقيا في أبريل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



أعلنت حركة "حماس"، الإثنين، أن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، سيزور جنوب إفريقيا، أبريل/نيسان القادم.



جاء ذلك على لسان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لهنية، خلال لقاء بثته قناة "الأقصى" التابعة للحركة.



وقال النونو: "جولة زيارات رئيس الحركة لم تنته، وسيكون الشهر المقبل في جنوب إفريقيا، ونحن نعلن عن أي زيارة يجريها".



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وأضاف: "لا يوجد فيتو على أي زيارة لأي دولة، وهناك سعي لانفتاح الحركة على دول أخرى".



وتابع "لا نعتقد أن هناك أدنى خلاف حول عدالة القضية الفلسطينية بين مجمل الدول التي لها علاقة بحماس، والحركة ليست جزءا من التناقضات بين هذه الدول، ونريد أن نجنب قضية شعبنا هذه الخلافات".



وفي 7 ديسمبر/ كانون أول الماضي، غادر هنية قطاع غزة في جولة خارجية زار خلالها عددا من الدول.



ولم تعلن حركة "حماس" عن مدة جولة هنية الخارجية، والدول التي سيزورها.

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