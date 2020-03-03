هزة أرضية تضرب شرم الشيخ

صحيفة الخليج الالكترونية أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة (أم سيد) بمدينة شرم الشيخ المصرية. وأفاد “القاضي” في بيان له أمس الاثنين، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.05 درجات بمقياس ريختر، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح أو إصابات من جراء ذلك.

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