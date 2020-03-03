شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جازان» يعلق الدراسة بمجمع مدارس في «أبو عريش» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، يحيى عطيف، إن إدارة التعليم قررت تعليق الدراسة في المجمع الدراسي في محافظة أبو عريش اليوم الثلاثاء، لأغراض الصيانة.
ويضم المجمع التعليمي المتوسطة الأولى والثانوية الأولى والابتدائية الرابعة والروضة الثانية، كما قررت إدارة التعليم نقل الثانوية الأولى والمتوسطة الأولى إلى مبنى الثانوية الثالثة، على أن تكون الدراسة في الفترة المسائية.
وقررت إدارة التعليم أيضا نقل الابتدائية الرابعة إلى المتوسطة الثالثة في الفترة الصباحية، ونقل الروضة الثانية إلى الابتدائية الثانية في الفترة الصباحية.
كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم جازان» يعلق الدراسة بمجمع مدارس في «أبو عريش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.