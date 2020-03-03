سفير الصين لدى الرياض يشيد بجهودالمملكة تجاه كورونا

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"الخليج 365" من الرياض: أشاد تشن وي تشينغ السفير الصيني في المملكة بجهود وزارة الصحة لرصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن سعوديقادم من إيران عن طريق البحرين.

قال تشينغ "نقدر الإجراءات والتعامل المهني التي تتخذها الحكومة السعودية للوقاية والحد من تفشي الفايروس المتفشي كورونا الجديدونثق أنها قادرة على احتواءه مع تمنياته بالشفاء العاجل للمريض مضيفاً نسأل الله أن يحمي الأصدقاء السعوديين وشعوب العالم".

واعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن قادم من إيران.

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أوضحت أن النتائج المخبرية أكدت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الشخص المصاب لم يفصح عن وجوده لدى المنفذ السعودي.

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