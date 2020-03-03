شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: تم فحص 200 مواطن متشبه فى إصابتهم بكورونا بينهم حالة واحده إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العالى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا كانت لمواطن سعودى عاد من إيران، ودخل عن طريق منفذ من مملكة البحرين، ولكن خلال الفحص عبر المنفذ تبين أنه مصاب بالفيروس، كما تم التحاليل على 200 سعودى منهم المصاب والأخرين ظهرت النتيجة سلبية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، أن خطوة إجراء الرقابة الصحية على جميع منافذ الدول تعد خطوة مهمة جدا لكل دول العالم لحماية البلدان، وكذلك للتتبع ومراقبة الحالات التي تصل من الخارج.

وعن وقف العمرة، بسبب فيروس كورونا، قال، إن قرارات المنع مؤقتة لحين عودة إلى الأمور لطبيعتها، ويعلن الحرمين عن استقبال المعتمرين مرة أخرى.

كانت وزارة الصحة السعودية، كشفت عن إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة أنها ترجع إلى مواطن قادم من إيران إلى المملكة العربية السعودية، بينما لم يفصح عن تواجده في دولة إيران عند المنفذ السعودى.

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وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها على تويتر:"الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران".

وأضافت:"ونطمئن الجميع أن الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ،كشفت في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية آخر الأرقام عن إصابات فيروس كورونا، حتى يوم الاثنين الموافق 2 مارس، هي 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما في الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)،كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية الى ان هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين ، و(18 حالة جديدة).