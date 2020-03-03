شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تخضع 160 شخصا لفحوص طبية للاشتباه بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن متحدث باسم المعهد الوطنى للأمراض القابلة للعدوى فى جنوب أفريقيا ، اليوم الاثنين ، اخضاع 160 شخصا للفحوص الطبية للاشتباه فى اصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد – 19).
وذكرت شبكة ايه بى سى نيوز الإخبارية الأمريكية أن نتائج الفحوص جاءت جميعها سلبية.
على صعيد متصل ، فرضت أنجولا اليوم حظرا على دخول الأشخاص القادمين مباشرة من عدد من الدول ، من بينها الصين وكوريا الجنوبية وايران وايطاليا ونيجيريا والجزائر ، الى أراضيها.
كان مفوض الصحة فى ولاية لاجوس أكين أبايومى النيجيرية قال، الأحد، أن السلطات النيجيرية تواصلت مع نحو 100 شخص ربما خالطوا أول مصاب فى البلاد بفيروس كورونا، وهو رجل إيطالى الجنسية.
وقال أبايومي في مقابلة عبر الهاتف، "حوالي 100 شخص .. لكن هذا العدد يزداد كل دقيقة"،مضيفا أن بعضا من هؤلاء زار ولايات نيجيرية أخرى أو توجه إلى أوروبا.
كانت وزارة الصحة فى نيجيريا، قالت يوم الجمعة إنها سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد وهى فى ولاية لاجوس.
وأضافت الوزارة على تويتر "الحالة التى تأكدت يوم 27 فبراير هى أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشى فى الصين فى يناير 2020".
ومن جانبه، كشف الدكتور تيدروس أدحانوم جيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى في جنيف اليوم، أبلغت الصين ما مجموعه 78630 ألف حالة من فيروس كورونا، بما في ذلك 2747 حالة وفاة، لكن كما تعلمون، فإن ما يحدث في بقية العالم هو الآن شاغلنا الأكبر، كما أن الإصابات خارج الصين بلغت 3474 حالة في 44 دولة، و 54 حالة وفاة.
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