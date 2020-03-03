شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدى استعدادها لتطوير العلاقات مع تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الصينى وانج يي، استعداد بلاده للمزيد من تطوير العلاقات الثنائية مع تونس وحرصها على دعم واستكمال كافة المشاريع قيد الإنجاز التى تمولها الصين بتونس.

وقدم الوزير الصينى فى مكالمة هاتفية أجراها اليوم الاثنين، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ، خالص التهاني بمناسبة تسلمه مهامه ضمن فريق الحكومة التونسية الجديدة، كما عبر عن شكره لتونس على تضامنها ووقوفها، رئيسا وحكومة وشعبا، إلى جانب الصين في محاربة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، جدد نور الدين الريّ تضامن تونس مع جمهورية الصين الشعبية في محاربة فيروس "كورونا" وثقتها في قدرة الحكومة الصينية على احتواء هذا الوباء والقضاء عليه.

كما أكد الوزير التونسي لنظيره الصيني عزمه على مواصلة التطورات الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين وحرصه على المزيد من تعزيز آليات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

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كان لي دونج الوزير المفوض والمستشار السياسي في سفارة الصين في القاهرة، قال :"نرحب بمصر ونشكرها كثيرًا على رسالة التضامن بسفر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى بكين، وهذا يدل على العمق ومتانة العلاقات بين البلدين وفرصة لتبادل المعلومات والخبراء.".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن الصين تسير في الطريق الصحيح للتعافى من خطر كورونا، وخاصة أن الفيروس مستجد ويحتاج لدراسة ومجابهه، والحكومة الصينية تقوم بدور كبير والجميع يشارك في هذه المعركة ضد الفيروس الخطير.

وذكر أن التضامن الشعبى المصرى وإضاءة المعالم السياحية والأثرية تضامنًا مع الشعب الصينى جميعها رسائل هامة تصل للشعب الصينى، مضيفًا :" نعتبرها هدية قيمة من بلد شقيق ونعتز بذلك".

وكان ياو لي تشيانج السفير الصيني في القاهرة، أكد إن الحكومة الصينية مهتمة بزيارة وزيرة الصحة المصرية إلى الصين، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية لإرساله مساعدات طبية إلى الصين للمكافحة في القضاء على فيروس كورونا المستجد.