شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: أعمال التصعيد من جانب جماعة الحوثى تهدد بنسف كل جهود السلام الأممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركانى، استمرار تعنت الحوثيين وتنصلهم عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم وكافة الاتفاقيات السابقة، موضحا أن أعمال التصعيد التي ترتكبها جماعة الحوثي في عدد من المحافظات تهدد بنسف كل جهود السلام الأممية، وتحتم على الحكومة إعادة النظر في موقفها تجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مطالبا بمواقف دولية حازمة ضد أعمال التصعيد لمليشيات الحوثي وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الأممية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، والوفد المرافق اليوم في مقر وزارة الخارجية الألمانية ببرلين، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز انن.

وأوضح أن الحرص الذي تبديه القيادة السياسية في مجال السلام يقابله تعنت من قبل الميليشيات الحوثية ورفض لتنفيذ الاتفاقيات، مؤكدا أن المدخل السليم والوحيد للسلام في اليمن هو تنفيذ المرجعيات الثلاث.

Advertisements

وفيما يتعلق بسير تنفيذ اتفاق الرياض، أكد البركاني، أن الحكومة اليمنية تعمل بكل طاقتها على تنفيذ وإنجاح الإتفاق، واستعرض خطورة المشروع الإيراني الذي تنفذه جماعة الحوثي في اليمن والذي يهدد الأمن العربي، لافتا إلى أن الانقلاب الحوثي دمر التجربة الديمقراطية في اليمن والتي كانت رائدة في المنطقة وقضى على مبادئ الحرية وأساء للمرأة وحقوقها.

من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، دعم بلاده للحكومة الشرعية والرئيس، مؤكدا استنكار ألمانيا لكافة الممارسات الحوثية التي تستهدف الآمنين وإطلاق الصواريخ على دور العبادات.

وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني عن قلق بلاده من تزايد الأزمة الإنسانية في اليمن، واستنكارها فرض الحوثيين الضرائب على المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى مستحقيها .. مجددا التأكيد على دعم جمهورية ألمانيا لخطوات تنفيذ اتفاق الرياض وكافة الجهود الرامية إلى استقرار الأوضاع في اليمن وتحقيق السلام.