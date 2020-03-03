شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان والسعودية يبحثان دعم التعاون بالجوانب الدفاعية والأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودى والوفد المرافق له، سبل دعم العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والأمنية؛ لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن اللقاء حضره من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الباكستان الإسلامية نواف المالكي، ومن الجانب الباكستاني وزير الخارجية مخدوم شاه محمود، ووزير الدفاع برفيز ختك.

كما التقى نائب وزير الدفاع في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.