شكرا لقرائتكم خبر عن النايض يشكر سلامة على شجاعة الاستقالة ويطالب السراج بمثلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدارسات المتقدمة، الاثنين، غسان سلامة تحلى بالشجاعة فى تقديم الاستقالة على كافة مجهوداته من أجل ليبيا، داعيا فايز السراج الذى يحكم باسم الدولة المدنية منذ أكثر من أربع سنوات دون انتخاب ولا ثقة برلمانية أن يتقدم باستقالته.

وقال النايض في رسالة إلى غسان سلامة إن التطبيق الحقيقى والسليم لمقررات برلين هو الملتقيات المجتمعية السياسية الليبية الخالصة، وآخرها ملتقى بني وليد وملتقى ترهونة، والتى يجب أن تستمر حتى تصل إلى ميثاق وطنى يصالح بين كل الليبيين ويجمعهم على عقد اجتماع جديد يتجاوز كل التركات والإنسدادات الحالية.

وأشار النايض إلى أن التطبيق الحقيقى والسليم لمقررات برلين هو إعادة هيكلة الصراع الحالي وتحويله إلى صراع يوحد كل الليبيين المدافعين عن الدولة الوطنية المدنية ضد عدو واحد وواحد فقط هو (الإرهاب) وكل من يدعمه، لافتا إلى أن التطبيق الحقيقي والسليم لمقررات برلين هو أن تقوم رئاسة مجلس النواب المنتخب والشرعي الوحيد بإعلان حالة الطوارئ القائمة فعلا بسبب الإجتياح الإرهابي التركي، وإنهيار مسار جنيف، وتشكيل حكومة طوارئ تنحصر مهامها في حصر الصراع في الحرب على الإرهاب وداعميه، ودحر الإجتياح الإرهابى التركى، فتح التفاوض والتعاون والتنسيق مع كل من يخلص في محاربة الإرهاب وداعميه، والوصول إلى بنية عسكرية وأمنية ليبية إحترافية موحدة، تحرير الموارد الوطنية من الإستحواذ والفساد وتسخيرها لتقديم الخدمات لكل الليبيين دون تفرقة.

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ودعا النايض إلى ضرورة تكثيف الملتقيات المجتمعية السياسية الليبي الخالصة للوصول إلى مصالحة وطنية) شاملة، وميثاق وطنى عاجل تنظم على أساسه انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية عاجلة ومراقبة دوليا.